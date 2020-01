Schweiz

S23-Passagiere im Depot gefangen: Zug hält nicht am HB



Bild: KEYSTONE

S-Bahn fährt mitsamt Passagieren ins Depot – diese müssen 40 Minuten im Zug ausharren

Eine etwas ärgerliche Überraschung erwartete die Zuspassagiere der S23 von Winterthur nach Zürich heute Freitagmorgen: Bei der Endstation am Zürcher Hauptbahnhof öffnet sich jedoch ein Teil der Zugtüren nicht. Das führte dazu, dass einige Passagiere mit dem Zug in Richtung Depot weiterfuhren.

Die eingesperrten Pendler alarmierten darauf die Transportpolizei – und setzten Hilferufe auf Twitter ab. Einer der Pendler war Twitter-User Marcus Kesper. «S23 lässt Passagiere am HB ZH nicht aussteigen und fährt ins Depot», schrieb er heute morgen auf Twitter. Darauf folgte eine Reihe an weiteren Tweets.

@RailService S23 lässt Passagiere am HB ZH nicht aussteigen und fährt ins Depot. — Marcus Kesper (@MarcusKesper) January 24, 2020

Der Zug wird nach Zürich HB zurückfahren. Bitte entschuldige den Fehler. /js — RailService SBB CFF FFS (@RailService) January 24, 2020

Bisher nie gesehene Perspektive beim Pendeln: wenn die #SBB vergisst, die Türen zu öffnen, und dann der Zug mit allen Passagieren aufs Abstellgelis fährt pic.twitter.com/qxUhImPsBg — Juerg Ruettimann (@JuergRuettimann) January 24, 2020

Nach rund 40 Minuten war der Spuk dann vorbei. «Mit ziemlicher Verspätung kamen wir wieder am HB an», sagt Kessler auf Anfrage von watson.

Das bestätigt auch SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi. Nachdem die Transportpolizei informiert wurde, habe man einen ausserplanmässigen Halt in Zürich Hardbrücke in die Wege geleitet. Doch auch dort konnten nicht alle Passagiere aussteigen. «Für die Zurückgebliebenen hat die SBB umgehend die Rückreise im selben Zug vom Rangierfeld in der Herdern zurück in den HB Zürich organisiert», so Pallecchi.

Grund für den ungewöhnlichen Umweg waren laut Pallecchi die Türen gewesen, die sich nicht öffneten. Was genau das Problem war, werde derzeit noch analysiert.

(ohe)

