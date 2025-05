Die Kantonspolizei Zürich informierte über das Tötungsdelikt in Dietikon ZH. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Mann wird in Dietikon ZH mit Messer getötet – Polizei nimmt Verdächtigen fest

In einer Wohnung im zürcherischen Dietikon ist am Freitagabend ein Mann niedergestochen und tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Das Opfer habe kurz nach 23.00 Uhr selbst die Kantonspolizei Zürich alarmiert, teilte diese am Samstag mit. Die ausgerückten Mitarbeitenden der Polizei hätten den 43-Jährigen schwer verletzt in seiner Wohnung vorgefunden. Trotz sofortiger Reanimation sei der Kosovare seinen Verletzungen erlegen.

Den Angaben zufolge steht ein 56-jähriger Mann aus Uganda im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Er wurde wenig später beim Bahnhof Dietikon festgenommen.

Der genaue Hergang der Tat und das Motiv dafür waren den Angaben zufolge zunächst unklar. (sda/vro)