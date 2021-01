Schweiz

Der Schnee ist da – und eure Bilder auch



In der Schweiz ist seit Mittwoch vor allem vom Aargau östwärts im Flachland sowie in den Alpen und den östlichen Alpentälern viel Neuschnee gefallen. Meteonews schrieb am Freitagmorgen von teilweise rekordverdächtigen Neuschneemengen. Und wo es Schnee hat, sind meist die Kameras nicht weit. Eine Auswahl der besten Bilder.

Die Trams in der Stadt Zürich stehen still.

Zürcher Oberland, 700 M.ü.M. Bild: comments://977899732/3181781

Chillen in der Schaffhauser Altstadt. Bild: forms://13/259749

Trotti fahren? Eher nicht … Bild: watson

Lieber mit dem Velo? Bild: watson

Aarau präsentiert sich weiss in weiss. Bild: forms://13/259734

Wie ein Spinnennetz: Das Zürcher Central Bild: forms://13/259724

Der Limmatquai in Zürich. Bild: forms://13/259727

Die Aussicht aus dem watson-Büro in Zürich Bild: forms://13/259731

Zauberhaft verschneites Schlieren. bild: watson

Die Welt scheint wie verzaubert, liegt ruhig und friedlich unter einer weissen Decke und alle Menschen werden für einen Moment wieder zu Kindern, fühlen sich erinnert an die Jahre, in denen der Winter immer so aussah, an ihren ersten Bob, an die Schneeballschlacht, die ausartete, an den etwas anderen Schneemann ...

... Bild: forms://13/259732

Ein Ast blockiert die Zschokkestrasse in Zürich Bild: watson/abu

Umgestürzter Baum beim Gemeinschaftszentrum Buchegg in Zürich Bild: watson/abu

Tannen ächzen unter der Schneelast in Wohlen, AG. bild: watson

Autofahren in Zürich. Bild: keystone

Kids in der Aglo von Basel hatten einie riesie Freude am Schneemann bauen. Bild: forms://13/259738

In Wildhaus, SG, kommt man nicht mehr aus dem Haus ... bild: watson

Kinder schaufeln den Weg frei in Wald, ZH. bild: watson

Begrabene Velos in Zürich. Bild: keystone

Und so sieht es in Chur aus. Bild: forms://13/259746

