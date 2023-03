88-Jähriger ersticht seine 79-jährige Frau in Siders VS

Ein 88-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in Siders VS seine 79-jährige Frau erstochen. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Der Mann habe mit einer Stichwaffe auf seine Frau eingestochen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mit. Sie sei in der Folge gestorben. Der mutmassliche Täter sei verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet. Es gelte die Unschuldsvermutung. (sda/oee)