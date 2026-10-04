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Reportagen

Marcel verteilt Bussen vor dem Juckerhof – dann eskaliert es

Der Gemeindeparkplatz beim Juckerhof ist schnell voll. Wer davor nur kurz im Halteverbot stoppt, riskiert eine Busse. watson hat den Mann begleitet, der die Verstösse dokumentiert – und erlebt, wie schnell eine solche Kontrolle eskalieren kann.

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Wer mit dem Auto zum Juckerhof in Seegräben fährt, hat im Dorf nur begrenzte Möglichkeiten: Der Hof selbst verfügt über keine Besucherparkplätze und auf dem einzigen Parkplatz der Gemeinde stehen nur 100 Plätze zur Verfügung.

Sind diese besetzt, dürfen die Autofahrer weder zum Hof weiterfahren noch auf der Zufahrtsstrasse warten. Wegen eines beidseitigen Halteverbots ist selbst ein kurzer Stopp verboten.

Genau in diesem Moment beginnt die Arbeit von Marcel Kuster und seiner Sicherheitsfirma. Im Auftrag der Gemeinde dokumentiert er Verstösse gegen das Halteverbot. Besonders während der Kürbisausstellung ist Kuster mit seinem Team täglich vor Ort. Dabei wird er regelmässig beschimpft – und hat bereits Situationen erlebt, die gefährlich wurden, wie er im Videointerview erzählt.

Wie heftig die Auseinandersetzungen mit Autofahrern werden können und was Juckerhof-Chef Martin Jucker zur Parkplatzproblematik sagt, seht ihr im Video.

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