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Coop verkauft verhagelte Kürbisse der Jucker Farm

Coop verkauft verhagelte Kürbisse der Jucker Farm

10.09.2026, 17:1510.09.2026, 17:15

Coop verkauft ab sofort Kürbisse mit Hagelschäden. Darunter sind auch solche der Jucker Farm, die unter den Unwettern der vergangenen Wochen gelitten haben.

Cucurbita pepo Butternut, K�rbis, Pumpkin Cucurbita pepo Butternut, K�rbis, Pumpkin, mit Hagelschaden Copyright: xZoonar.com/PeterxHimmelhuberx 7660357
Kürbisse mit Hagelschäden werden nun bei Coop verkauft. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

«Innert weniger Minuten wurden ganze Hektaren durch Hagel beschädigt», teilte Coop am Donnerstag mit. Mit der Eigenmarke Ünique könnten betroffene Kürbisse, die qualitativ einwandfrei seien, aber dennoch verkauft werden. Die Marke verkauft Produkte mit ungewöhnlicher Form oder Grösse, um Foodwaste zu verhindern.

Insgesamt würden damit 35'000 Kürbisse gerettet, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Im Zusammenhang mit Hagel seien aktuell keine weiteren Anfragen von Gemüseproduzenten eingegangen. (hkl/sda/awp)

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