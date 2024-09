Die Kürbisausstellung in Seegräben ZH zieht von September bis Oktober jedes Jahr Menschen aus der ganzen Schweiz an. Bild: Jucker Farm

Touristen-Hotspot im Zürcher Oberland verlangt jetzt Eintrittspreise – das erste Fazit

Aufgrund des grossen Ansturms ist der Besuch der Jucker Farm in Seegräben ZH seit letztem Wochenende nicht mehr kostenlos. Das Unternehmen zieht ein positives Fazit.

Kendra Kotas

Trotz Preisen von bis zu 15 Franken strömten die Menschen am Wochenende zahlreich auf die Jucker Farm in Seegräben ZH. Die Rückmeldungen waren laut Nadine Gloor, Leiterin Marketing & Kommunikation bei der Jucker Farm AG, vorwiegend positiv. «Die Menschen hatten Freude und machten viele Fotos für Instagram.»

Neben den positiven Stimmen gab es aber auch Kritik. «Einige hatten trotz der vielen Berichterstattungen im Vorfeld nichts von der Einführung der Preise mitbekommen», so Gloor. Sie ärgerten sich über die 15 Franken, die man bei der Tageskasse zu berappen hatte. «Wenn man aber im Vorfeld ein Onlineticket kauft, ist das Ticket mit zwölf Franken am Wochenende günstiger», meint Gloor.

Probleme beim Verkehr

Aufgrund der vielen Menschen war die Verkehrssituation im Dörfchen Seegräben in Zürich wieder einmal schwierig. Nebst den Besucherinnen und Besuchern der Farm belasteten auch die Rad-WM und der Greifenseelauf den Verkehr. Die Leute fanden keinen Parkplatz. Auf der Website der Jucker Farm wird darauf hingewiesen, den ÖV zu benutzen. Es fährt ein Bus von Uster zur Farm.

Die Jucker Farm in Seegräben ZH ist eines der beliebtesten Ausflugsziele im Kanton Zürich. Vor allem die Kürbisausstellung zieht von September bis Oktober jedes Jahr Menschen aus der ganzen Schweiz an. Besucherinnen und Besucher müssen neu zehn bis 15 Franken Eintritt bezahlen. Zudem wurde die Kürbisausstellung von acht auf vier Wochen verkürzt. Der Grund dafür war, das Dorf Seegräben vor «Overtourism» zu schützen.

Die Kürbisausstellung auf dem Bächlihof in Jona ist nach wie vor kostenlos zugänglich. Bild: (c) Jucker Farm

Unter der Woche kostet ein Onlineticket zehn Franken und zwölf Franken an der Tageskasse vor Ort. Am Wochenende zahlt man für das Onlineticket zwölf Franken und 15 Franken an der Tageskasse. Kinder bis 16 Jahre haben gratis Eintritt.