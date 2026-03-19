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Swiss Music Awards 2026: Bastian Baker und Co. auf dem roten Teppich

Video: watson/emanuella kälin

Beatrice Egli und Co. beantworten an den Swiss Music Awards unsere fiesen Fragen

Alle Jahre wieder: Die Preisverleihung der 19. Swiss Music Awards (SMA) hat am Donnerstagabend im Hallenstadion in Zürich stattgefunden. Wir waren auf dem roten Teppich und haben die Stars mit Fragen gelöchert.
19.03.2026, 23:0720.03.2026, 10:12
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Delia Klo
Delia Klo

Am Donnerstag, 19. März, fanden im Hallenstadion Zürich die 19. Swiss Music Awards statt. Doch bevor die Preise verliehen und die Liveauftritte die Bühne eroberten, sorgte der rote Teppich für die ersten Highlights des Abends.

Wir haben mit Nominierten und Gästen wie Bligg, Bastian Baker, L Loko und Drini, Stefanie Heinzmann, Jule X und Beatrice Egli gesprochen – und ihnen mal so richtig auf den Zahn gefühlt.

Warum Gewinner Jule X am liebsten ein Feature mit Bad Bunny aufnehmen würde, welcher Song Bliggs Liebesleben am ehesten beschreibt und welchen aktuellen Trend Melanie Winiger und Annina Frey am meisten hassen, erfährst du im Video.

Zum Video:

Video: watson/emanuella kälin

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Die beliebtesten Kommentare
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Dr. Atomi
20.03.2026 06:33registriert Juli 2024
Wieso habe ich das Gefühl, dass alles wie ein gekünsteltes Schauspiel wirkt und nach reine Eigenwerbung?
Ich bin ehrlich gesagt Gottseidank froh, nicht Teil dieser Szene zu sein.
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