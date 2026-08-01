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Redaktorin Helen lernt Schweizerdeutsch – jetzt beginnt der Kampf um ihren Dialekt

Nach über drei Jahren in der Schweiz fühlt sich watson-Redaktorin Helen bereit, Schweizerdeutsch zu sprechen. Wir begleiten sie dabei, angefangen mit der Dialektauswahl.

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Vor etwas mehr als drei Jahren zog watson-Redaktorin Helen aus Deutschland in die Schweiz. Für uns ist sie in allen Belangen ein Musterbild der guten Integration und eine geschätzte Arbeitskollegin. Sie selbst sieht da aber noch eine letzte Hürde, die es zu überwinden gilt: Schweizerdeutsch.

Obwohl Helen längst alle Dialekte in der Redaktion gut versteht (ja, sogar Sergio), hat sie bislang immer auf Hochdeutsch geantwortet. Dies möchte sie gerne ändern und anfangen, Schweizerdeutsch zu sprechen.

Wir werden sie auf diesem Weg begleiten (und ihr Leiden auch etwas für Videomaterial missbrauchen).

Video: watson

Die erste Frage, die dabei aufkam:

«Welchen Dialekt willst du eigentlich sprechen?»

Anders als die meisten Schweizer, die von Kind auf irgendeinen Dialekt aufgezwungen bekommen, hat Helen schliesslich das grosse Privileg, eigentlich freie Wahl zu haben. Wenn Helen wirklich möchte, könnte sie fortan sogar nur noch Seislertütsch mit uns sprechen. Die Wahl des Dialekts ist ja auch nicht ganz unentscheidend.

Zürideutsch wäre für sie vielleicht am einfachsten, aber will man sich wirklich die Mühe machen nicht mehr als Deutsche erkennbar zu sein, nur um dann gleich wieder als Zürcherin abgestempelt zu werden?

Wir haben also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen bei uns vertretenen Dialektregionen zusammengetrommelt und sie für ihre Sprechweise weibeln lassen.

Welcher Dialekt gewinnt Helens Herz? Das siehst du im Video.

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