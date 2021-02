Schweiz

Hält man sich im konservativen Unteriberg an die Corona-Massnahmen?



Video: watson

Wir wollten eine Repo aus dem konservativsten Dorf machen – und sind gnadenlos gescheitert

Unteriberg steht immer wieder in den Schlagzeilen. Keine Gemeinde stimmt öfters anders ab als der Bundesrat. Die Ortschaft im Kanton Schwyz gilt als konservativste Gemeinde der Schweiz. Mitte Dezember, als die Corona-Fallzahlen in die Höhe schossen, feierten in der SVP-Hochburg angeblich 80 Personen eine illegale Party, die von der Polizei aufgelöst werden musste.

Wir haben uns deshalb gefragt: Wie geht dieses Dorf, das quasi im Dauerwiderstand ist, mit der Corona-Pandemie um? Jetzt, da der Bundesrat das ganze Leben bestimmt. Halten sich die Unteriberger noch an die Regeln? Oder platzt ihnen bald der Kragen? Wir wollten der Dorfbevölkerung auf den Zahn fühlen, haben uns mit Kamera und Drohne bewaffnet ins Auto gesetzt und sind voller Tatendrang in die Innerschweiz gefahren.

Doch dann folgte der vielleicht traurigste Tag unseres Journalistendaseins – unsere Reportage ist gnadenlos gescheitert. Aber schau selbst:

Video: watson

