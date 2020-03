Schweiz

Videos

Deutschschweiz vs. Romandie – Schweizer Wörter im Mundart-Quiz



Deutschschweiz vs. Romandie im Mundart-Quiz – welche dieser Wörter kennst du?

Yannik Tschan, Jeremy Payne, Linda Beciri Yannik Tschan Jeremy Payne Folge mir Entfolgen Linda Beciri Folge mir Entfolgen

Das Mundart-Quiz wird zweisprachig. Yannik, der sich nicht festlegen konnte, aus welchem deutschsprachigen Kanton er kommt (irgendwo zwischen BE, LU, AG, ZH), tritt gegen den Romand Jeremy aus Terre Sainte (VD) an. Die beiden Herren teilen in der IT zwar eine gemeinsame Sprache, doch ob sich das gegenseitige Verständnis auch auf die jeweiligen Mundart-Ausdrücke ausweiten lässt, seht ihr hier.

Video: watson/jeremy payne, yannik tschan, linda beciri

Wie viele Begriffe kanntest du und wer hat sich im Video besser angestellt? Ab in die Kommentare damit.

Abonniere unseren Newsletter