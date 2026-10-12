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Referendumskomitee warnt vor Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes

Fabian Molina, Nationalrat SP-ZH, vorne, spricht waehrend einer Medienkonferenz zur Lancierung des Referendums gegen die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes, am Montag, 12. Oktober 2026 in Bern. (KEY ...
Die Medienkonferenz zur Lancierung des Referendums gegen die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes.Bild: keystone

Referendumskomitee warnt vor Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes

12.10.2026, 13:4412.10.2026, 13:45

Das Referendumskomitee gegen die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes mit Vertreterinnen und Vertretern von SP, Grünen und EVP hat am Montag in Bern vor den Medien seine Argumente dargelegt. Am 29. November stimmt das Volk darüber ab.

Die Schweiz könne nicht am Vormittag als Vermittlerin in Konflikten auftreten und am Nachmittag die Munition für dieselben Konflikte liefern, warnte der Berner EVP-Nationalrat Marc Jost. Das sei ein massiver Schaden für die Guten Dienste der Schweiz. Bei der Abstimmung gehe es um politische Verlässlichkeit, um demokratische Kontrolle und um das humanitäre Ansehen der Schweiz.

Auch der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina sieht die Glaubwürdigkeit der Schweiz in Gefahr. Was die Vorlage aber «endgültig entlarve», sei, dass ausgerechnet die Ukraine von der Lockerung ausgenommen wäre, obwohl das Land sich gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff durch Russland verteidige. Molina sieht dahinter die Handschrift der SVP. (sda)

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