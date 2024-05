Bewusstlos aufgefundenes Mädchen im Spital gestorben

Ein am Pfingstsonntag in Ravoire VS vermisstes und später bewusstlos aufgefundenes Mädchen ist im Spital verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Ereignisses zu ermitteln.

Das Lausanner Universitätsspital. Bild: KEYSTONE

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei war am Sonntag um 17:54 Uhr über das Verschwinden des Mädchens informiert worden, wie die Walliser Kantonspolizei bekannt gab. Es hatte an einem Familienfest auf dem Grillplatz von Ravoire teilgenommen.

Im Zuge einer umfangreichen Suchaktion wurde das Mädchen am Abend in bewusstlosem Zustand aufgefunden und ins Lausanner Universitätsspital (Chuv) geflogen, wo es am späten Montagmorgen verstarb. (saw/sda)