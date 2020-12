Schweiz

Wallis

Romandie mobilisiert gegen Corona-Massnahmen



Bild: KEYSTONE

«Kann gute Schüler doch nicht so behandeln!» – Westschweiz kämpft gegen Corona-Massnahmen

Die Westschweiz tobt. Kantone wie die Waadt hätten ab Montag die strengen Massnahmen wieder gelockert. Doch jetzt grätscht der Bund mit der Ankündigung strengerer Massnahmen dazwischen. Das sind die Reaktionen.

helene obrist

Die sechs Westschweizer Kantone Freiburg, Waadt, Neuenburg, Wallis, Jura und Bern fordern in der gemeinsamen Erklärung die Einrichtung eines eidgenössischen Dialogs. Damit sollen ab Januar die Standpunkte der Kantone im Vorfeld stärker berücksichtigt werden und die geplanten Massnahmen vorhersehbarer sein.

Man könne die Eile, mit welcher der Bundesrat die «undifferenzierten Massnahmen» in die Vernehmlassung geschickt habe, nicht akzeptieren. Die bereits unternommenen Anstrengungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus seien nicht berücksichtigt worden. So steht es in einem Positionspapier vom Mittwoch.

Der Zusammenschluss der Kantone fordert vom Bund, dass die angekündigten Massnahmen wie folgt gelockert werden:

Das sind die Forderungen der Westschweiz

Bars sollen um 19 Uhr schliessen .

sollen . Restaurants hingegen sollen auch nach 19 Uhr für den Abendservice geöffnet bleiben .

hingegen sollen auch für den Abendservice . Am Sonntag sollen keine zusätzlichen Massnahmen ergriffen werden. Bäckereien und Restaurants sollen öffnen dürfen.

Kinos , Theater und Konzertsäle sollen offen bleiben und maximal 50 Personen empfangen dürfen.

, und sollen offen bleiben und maximal empfangen dürfen. Versammlungen im privaten Kreis mit bis zu 10 Personen sollen auch am Wochenende vom 19. bis 20. Dezember erlaubt sein, für alle jene, die an Weihnachten und während den Festtagen arbeiten.

Viele Westschweizer Kantone beschlossen bereits im November strengere Massnahmen. Kantone wie die Waadt hätten Restaurants am 10. Dezember wieder geöffnet. Der Ärger über die von Gesundheitsminister Alain Berset angedrohten verschärften Massnahmen ist gross.

So wütend ist die Westschweiz

«Ich bin sehr wütend, man kann gute Schüler doch nicht einfach auf diese Art und Weise bestrafen!»

«Heute gab es im Kanton St. Gallen 500 Corona-Fälle. Als sich die französischsprachigen Kantone in der gleichen Situation befanden, ergriffen sie die notwendigen Massnahmen – ohne dass der Bund über die ganze Schweiz bestimmen musste.»

«Das ist eine regelrechte Katastrophe.» freiburger nachrichten

Eine Frechheit, was sich der Bundesrat gegenüber jenen Kantonen erlaubt, die schon vor Wochen harte Corona-Massnahmen ergriffen haben und die Lage gut im Griff haben. Es kann nicht sein, dass wir für unsere gute Arbeit doppelt bestraft werden, nur weil einige zu spät reagierten. — Roberto Schmidt (@Roberto_VS1) December 9, 2020

«Wir haben Prügel bezogen und Verantwortung übernommen. Und wir haben den betroffenen Sektoren eine Menge Geld zur Unterstützung zugesichert. Wir haben die gemeinsame Koordinierung der Massnahmen zu Beginn der zweiten Welle mehrfach gefordert. Aber jetzt kommt sie zu spät. Sie berücksichtigt keineswegs die Anstrengungen, die wir bereits unternommen haben.» 24heures

«Die Massnahmen sind ein Schlag ins Gesicht. Wir haben bereits alles vorbereitet für die Wiedereröffnung.» freiburger nachrichten

«Wir haben die extrem strengen Gesundheitsvorschriften befolgt. Das ist auch der Grund, warum wir uns so vehement gegen die geplanten Massnahmen wehren.» la liberté

«Ich kann nicht begreifen, dass die Gastrobetriebe hier im Wallis schliessen mussten, während die Restaurants in der Deutschschweiz geöffnet haben. Das ist nicht fair gegenüber uns. Der Bundesrat hätte schon Anfang November entscheiden müssen und nicht erst jetzt. Dann wären die Ansteckungszahlen weniger hoch.» walliser bote

«Um die Pandemie zu besiegen, müssen wir klare Massnahmen ergreifen und gleichzeitig darauf achtgeben, dass wir das Vertrauen der Menschen nicht verspielen.»

«Das ‹Walliser Modell› machte schweizweit Schule. Anerkennend blickte die Restschweiz gen Süden. Scheitert das Walliser Modell jetzt am Freiburger Alain Berset?» auszug walliserbote

Mit Material von der sda.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Skurrile Stockfotos: Weihnachten während der Pandemie «Pandemie! Jetzt oder nie!» – der Chef hält nichts von Arbeitsrechten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter