Seit 1992 vermisste Alpinisten auf Triftgletscher VS identifiziert

Die Leichen von zwei auf dem Triftgletscher VS gefundenen Männer sind identifiziert worden. Es handelt sich um zwei seit 1992 vermisste Alpinisten.

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Die Leichen der beiden belgischen Männer wurden durch Gletscherschmelze freigegeben und mittels DNA-Analyse identifiziert, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Der Triftgletscher liegt oberhalb des Saas-Tals un Wallis. Bild: kantonspolizei wallis

Ein Wanderer hatte den Fund der beiden Leichen am 26. Juli auf dem Triftgletscher gemeldet. Nach ihrer Bergung wurden diese zur Identifikation an das Institut für Rechtsmedizin des Spitals Wallis in Sitten überführt.

Durch einen direkten Vergleich der DNA-Profile konnte nun zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich um zwei Bergsteiger handelt, die seit 1992 in der Region Weissmies im Saastal als vermisst galten. Die beiden Männer waren zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 39 und 41 Jahre alt.

Die Walliser Kantonspolizei führt nach eigenen Angaben eine Liste vermisster Personen, in der Meldungen seit 1925 erfasst sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Personen, die im Hochgebirge oder in Flüssen und Gewässern verschwunden sind. Durch den Rückgang der Gletscher kommt es immer wieder vor, dass die sterblichen Überreste von Menschen zum Vorschein kommen, die bereits vor mehreren Jahrzehnten in den Bergen verschwunden sind. (sda)