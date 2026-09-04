Keine Verletzten bei Schreinereibrand in Savièse VS

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Beim Brand in einer Schreinerei in Savièse VS ist laut Polizeiangaben niemand verletzt worden. Das in der Nacht ausgebrochene Feuer war am Freitagmorgen unter Kontrolle.

Die Hauptstrasse nach Sitten war um 09.30 Uhr teilweise wieder offen und sollte gegen 12.00 Uhr vollständig freigegeben werden, wie die Walliser Kantonspolizei auf der Plattform X mitteilte. In Richtung Sitten war die Strasse bereits am frühen Vormittag wieder befahrbar. In der Gegenrichtung wurde der Verkehr ab Mont d'Orge über Ormône umgeleitet.

Die Feuerwehr von Savièse war gegen 04.30 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Behörden riefen in der Nacht wegen starker Rauchentwicklung vorübergehend dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Ab dem frühen Vormittag bestand laut Polizei und Alertswiss keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. (sda)