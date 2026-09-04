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Verhandlungen mit Deutschland zu Patriot gescheitert - Kosten steigen

epa10757579 A surface-to-air missile (SAM) system MIM-104 Patriot is guarded by Romanian military during a ceremony marking the Aviation Day and Air Force Day, in Bucharest, Romania, 20 July 2023. The ...
Durch die Verzögerung steigen laut SRF die Kosten.Bild: EPA

Verhandlungen mit Deutschland zu Patriot gescheitert – jetzt steigen die Kosten

04.09.2026, 06:4004.09.2026, 07:07

Die Lieferung von Patriot-Systemen an die Schweiz verzögert sich laut dem Schweizer Radio und Fernsehen weiter. «Die Optionen mit Deutschland haben sich zerschlagen und können so nicht umgesetzt werden», sagte Rüstungschef Urs Loher am Freitag zu SRF.

Die USA wollen Deutschland Patriot-Systeme ausliefern, die ursprünglich für die Schweiz vorgesehen waren. Das hatte Loher Ende Juni zur «NZZ am Sonntag» gesagt. Da die Systeme ihm zufolge nicht der Wunschkonfiguration der Bundeswehr entsprechen, hatte die Schweiz gehofft, möglicherweise Komponenten zu erhalten. Daraus wird nun nichts.

Deutschland habe sich für eine möglichst schnelle Lieferung entschieden. «Sie wollen die Systeme, die sie an die Ukraine abgegeben haben, rasch möglichst aufgefüllt haben, damit Deutschland geschützt ist», sagte Loher.

Durch die Verzögerung steigen laut SRF die Kosten. «Wir haben eine Bandbreite zwischen 1,7 und 4,3 Milliarden Franken», sagte der Rüstungschef zu den erwarteten Mehrkosten. Er rechne nicht mit einer Lieferung vor den frühen 2030er-Jahren. (sda)

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KLERUS
04.09.2026 06:59registriert Oktober 2021
Wir sind in keinem Bündnis und daher bekommen zuerst NATO Staaten die fehlenden Waffensysteme. Bei mir hätte die Schweiz auch eine sehr niedrige Priorität. Lg
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Bones
04.09.2026 06:53registriert Juni 2024
Müssen ja nur die Neutralitätsinitiative annehmen und dann gibt es nie wieder Krieg. Easy.
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El_Chorche
04.09.2026 07:09registriert März 2021
Ich reagiere jeweils gleichermassen gelassen, wenn mir ein Lieferant sagt, dass die Ware zwar Verspätung hat, aber dafür teurer wird.

Völlig normales Geschäften halt. 👍
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