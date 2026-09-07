Bergsteiger stürzt am Weissmies im Oberwallis in den Tod

Ein 54-jähriger Bergsteiger ist am Sonntag beim Abstieg vom Weissmies bei Zwischbergen VS tödlich verunglückt. Der Spanier stürzte auf rund 3500 Metern Höhe in die Tiefe.

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Der Mann war gegen 12.15 Uhr mit drei weiteren Alpinisten über den Südgrat im Abstieg vom 4011 Meter hohen Gipfel, als er aus noch ungeklärten Gründen abstürzte, wie die Walliser Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Das 4011 Meter hohe Weissmies in den Walliser Alpen. Bild: www.imago-images.de

Die alarmierten Rettungskräfte flogen mit einem Helikopter der Air Zermatt zum Unfallort. Sie konnten dort nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)