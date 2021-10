Zieh dich warm an heute Morgen, der Frost ist zurück🥶

Der Winter ist im Anmarsch. Bild: imago images

Zieh dich warm an heute Morgen🥶 (aber ist gibt auch gute Wetter-Nachrichten)

Zwar wartet heute ein richtig sonniger Herbsttag auf, doch heute Morgen kratzen die Temperaturen sogar im Flachland an vielen Orten am Gefrierpunkt. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen aber wieder an und erreichen zwischen 12 bis 16 Grad.

Verantwortlich für die kühlen Temperaturen und den Sonnenschein am Nachmittag ist das Hoch Oldenburgia. Das bleibt auch die nächsten Tage noch und sorgt für eitlen Sonnenschein an vielen Orten in der Schweiz. (ohe)