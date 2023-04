Der April macht, was er will – jetzt kommt wieder der Schnee

Das schöne Osterwetter ist nun ganz vorbei. Jetzt erwartet uns so richtiges Aprilwetter: Es wird stürmisch, nass und kalt. Sogar mit Schnee ist zu rechnen.

Bereits am Mittwochmorgen gingen heftige Regenschauer in Teilen der Ostschweiz nieder, gefolgt von einer Kaltfront, die am Nachmittag aus Südwesten über die Schweiz zieht. Mit dieser muss wohl auch der Rest der Schweiz die Regenschirme zücken, falls die dem aufkommenden Wind überhaupt standhalten können.

Im Mittelland ist mit Sturmböen von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen, sagt Wetterexperte Michael Eichmann von Meteo News gegenüber Blick. Zudem dürfte es immer wieder mal blitzen. Die Schneefallgrenze wird zunächst auf 1800 Metern liegen, am Abend soll sie aber bereits auf 1500 Meter gesunken sein, erklärt Eichmann. In der Nacht auf Donnerstag liegt die Schneefallgrenze schliesslich unter 1000 Metern. Bis Ende der Woche wird in den Bergen mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet.

Ab Donnerstag soll es dann wieder um einiges kühler werden. «Im Mittelland sind Höchstwerte von 8 bis 9 Grad zu erwarten», sagt Eichmann. Im Süden soll es mehr oder weniger trocken bleiben.

Der Freitag bringt schliesslich wieder etwas bessere Aussichten. «Mit Temperaturen von bis zu 12 Grad könnte am Freitag wettertechnisch der freundlichste Tag auf uns zukommen. Im Mittelland erwarten wir einen Sonne-Wolken-Mix.»

Die Freude währt allerdings nicht lange: Am Wochenende wird es wieder trüb und nass. Es soll ein kräftiger Südwind über die Schweiz wehen. «Im Allgemeinen bleibt das Wetter auf trüber Seite – also viele Wolken. In Sachen Regen liegt der Schwerpunkt wohl auf dem Samstag, dazu wird es auch wieder windig. Die Schneefallgrenze bewegt sich am Wochenende zwischen 1000 und 1300 Metern», so Eichmann.

Kurz: Für schönes Frühlingswetter muss man sich vorerst noch etwas gedulden.

