Video: watson/Emanuella Kälin

Klima, Konzerne, Kosten – die Umweltverantwortungsinitiative in wenigen Minuten erklärt

Die Jungen Grünen warnen vor der Zerstörung unserer Lebensgrundlage, die Gegner vor den Folgen der Umweltverantwortungsinitiative. Wir erklären dir im Video, was die Vorlage will und weshalb Bund und Parlament dagegen sind.

Die Klimakrise finde jetzt statt und die Schweiz sei Teil davon, argumentieren die Jungen Grünen. Das hätten die zunehmenden Hitzetage und Unwetter wie letztes Jahr im Wallis und im Tessin gezeigt. Deswegen haben die Jungen Grünen die Umweltverantwortungsinitiative lanciert.

Diese verlangt, dass die Schweiz die Natur innerhalb von zehn Jahren nur noch so weit belastet, wie sich diese davon erholen kann. In der ausschliesslich auf Profit getrimmten Wirtschaft müsse ein Umdenken stattfinden, nur so könnten alle Menschen – auch die zukünftigen Generationen – ein würdiges Leben führen.

Für die Gegner verfolgt die Umweltverantwortungsinitiative einen viel zu drastischen Ansatz. Sie hätte für die Wirtschaft und die Bevölkerung massive Folgen, Arbeitsplätze würden verloren gehen, der Konsum müsste massiv eingeschränkt werden. Betroffen davon seien besonders Haushalte mit wenig Einkommen.

Alles, was du zur Initiative wissen musst, haben wir dir im Video kompakt zusammengefasst: