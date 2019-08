Schweiz

Lass dich nicht vom Hochnebel täuschen, der Sommer kommt zurück 😎

Die ersten herbstlichen Vorboten lassen sich nicht mehr wegdiskutieren. Gestern bedeckte Hochnebel den Himmel über der Schweiz.

#November statt #August! Der Nebel hat sich bis weit ins #Glarnerland ausgedehnt. Auch heute könnte es lange dauern bis sich der #Nebel auflöst.

^FB pic.twitter.com/mwoKHRdt2Z — SRF Meteo (@srfmeteo) August 23, 2019

Laut SRF Meteo könnte sich der Hochnebel auch heute lange halten. Die Obergrenze liegt laut Meteonews bei einer Höhe von 1000 bis 1300 Meter. Wenn sich der Spielverderber dann aber verzieht, erwarten uns nördlich der Alpen warme 24 bis 28 Grad. Im Süden und über den Bergen kann es gegen Abend zu lokalen Schauern kommen.

Nach Auflösung der Nebel- und Hochnebelfelder wird es warm mit 24 bis 28 Grad. Am Nachmittag und Abend gibt es im Süden und über den Bergen lokale Schauer.

^FB pic.twitter.com/o1dYnBPgum — SRF Meteo (@srfmeteo) August 23, 2019

Zum Schluss aber zu den guten Nachrichten (ja, wir ignorieren jetzt mal alle Sonnenhasser ;-)): Am Wochenende soll sich der Sommer mit Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad zurückmelden. Perfekt also für einen Badeausflug in den heimischen Gefilden.

Die Wetterprognose für die kommenden Tage: bild: screenshot srf meteo

(jaw)

