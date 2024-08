Die Hitzewelle breitet sich aus. Bild: keystone

Hitzewelle erreicht Alpennordseite – erneut ein Jahreshöchstwert in der Schweiz

Mit Temperaturen von verbreitet über 30 Grad hat die Hitzewelle am Sonntag auch die Alpennordseite erreicht. In Biasca TI wurde mit 36,4 Grad erneut ein Jahreshöchstwert erreicht.

Für die Regionen Basel, Rheintal, das Genferseebecken und das Wallis hatte der Bund von Sonntagmittag bis am Dienstagabend eine Hitzewarnung der Stufe 3 herausgegeben. In Basel-Binningen wurden am Sonntagnachmittag 32,2 Grad gemessen, in Sitten 32,5 Grad, in Genf 32,1 und in Chur 31,9 Grad, wie der Webseite von Meteoschweiz zu entnehmen war.

In diesen Gebieten herrsche bis am Dienstag mit Stufe 3 «erhebliche Gefahr». Das heisst, dass die Tagesmitteltemperatur an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen 25 Grad oder höher ist. Meteoschweiz spricht ab dieser Gefahrenstufe von einer Hitzewelle.

Schwache Störung ab Dienstagabend

Auch in der Nacht kühlt es nur noch auf 18 bis 22 Grad ab. In städtischen Gebieten jedoch könnten die nächtlichen Tiefstwerte gemäss dem Naturgefahrenbulletin des Bundes wegen der langsameren Abkühlung um einige Grad höher liegen als in den umliegenden Regionen.

Eine vorübergehende Abschwächung könnte es am Montagabend eventuell durch Gewitter geben. Am Dienstagabend wird dann eine schwache Störung erwartet, welche die Hitzewelle auf der Alpennordseite und im Wallis beenden dürfte.

Tropennächte erwartet

Für das Tessin gilt die zweithöchste Warnstufe 4 seit Samstag. Neben Biasca wurde es am Nachmittag auch in Stabio TI und Locarno/Monti mit 33,8 Grad richtig heiss. In der Nacht dürften die Temperaturen im Mittel- und Südtessin nicht mehr unter 20 Grad sinken.

Die Warnung der zweithöchsten Stufe 4 wird vom Bund ausgerufen, wenn die Tagesmitteltemperatur an mindestens drei Tagen 27 Grad oder mehr beträgt. Sie gilt im Tessin vorerst bis am Dienstagabend. Danach gilt bis Freitag noch die Warnstufe 3. (sda)