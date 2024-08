Bund warnt vor Unwetter: «Grosse Gefahr» im Berner Oberland

Nach den heissen Tagen folgen Gewitter in der Schweiz. Vor allem das Berner Oberland ist aktuell stark betroffen.

Mehr «Schweiz»

Der Bund warnt in Teilen des Kantons Bern vor Unwettern und ruft die Gefahrenstufe 4 aus. Gewitter ziehen aus Südwest auf.

bild: screenshot meteoschweiz

Die Unwetter könnten das Abbrechen von grösseren Ästen und Umstürzen von Bäumen zur Folge haben. Ausserdem seien Blitzeinschläge sowie Hagelschäden möglich.

In Leissingen am Thunsersee kommt es am Montagabend zusätzlich zu einem Hagelsturm, wie «20 Minuten» berichtet.

Es wird empfohlen, Gewässer sowie Berggipfel oder offene Flächen zu meiden.

(hkl)