Unwetter: Verletzte in Bern +++ Flugzeuge konnten in Zürich nicht landen +++ 70'000 Blitze

Nach den heissen Tagen folgen Gewitter in der Schweiz. Nach einem Felssturz wurde die Axenstrasse gesperrt, in Bern gab es mehrere Verletzte und in Zürich konnten Flugzeuge zwischenzeitlich nicht landen. Eine Übersicht.

Kanton Bern besonders betroffen

Der Bund warnte bereits am frühen Dienstagabend in Teilen des Kantons Bern vor Unwettern und rief die Gefahrenstufe 4 aus. Gewitter zogen aus Südwest auf.

Die Gewitter sorgten dann für unterbrochene Verkehrswege. Der Zugverkehr war nach Angaben der Railinfo SBB im Kurznachrichtendienst X auf der Strecke Meiringen-Interlaken Ost unterbrochen. Zwischen Spiez und Interlaken Ost verkehrten wegen Unwetterschäden ebenfalls keine Züge.

Besonders im Kanton Bern kam es zu starken Unwettern bild: screenshot meteoschweiz

Wie Polizeimeldungen zu entnehmen war, war am Abend zudem die Autobahn A8 zwischen Brienzwiler und Gnoll in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund waren umgestürzte Bäume. Zwischen Zweilütschinen und Grindelwald, Kandersteg und Frutigen sowie zwischen Bönigen und Iseltwald sperrte die Polizei die Hauptstrassen.

Überschwemmt wurde dabei auch der Brienzertunnel, wie die Zentralbahn mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Zentralbahn richtete am Abend einen Busersatzdienst ein. Sir rechnet damit, dass der Unterbruch der Strecke einige Tage dauern wird.

Nach einer ersten Einschätzung der Bahn dürfte der Schaden an der Bahninfrastruktur erheblich sein. Rollmaterial wurde demnach nicht beschädigt.

Die Gleise wurden in Brienz von den Wassermassen dermassen überflutet, dass sogar ein Auto mitgerissen wurde:

Video: watson/BärnToday

Obwohl die Gewitter im Kanton Bern mittlerweile vorübergezogen sind, ist die Berner Kantonspolizei schwer beschäftigt. Die Notrufzentralen seien überlastet, zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz und es gebe mehrere leicht verletzte Personen, wie die Kantonspolizei auf X schreibt. Zahlreiche andere Personen werden evakuiert.

Axenstrasse wegen Felssturz gesperrt

Anschliessend ist das Gewitter Richtung Vierwaldstättersee weitergezogen. Auch hier galt die Warnstufe 4.

Ein Felssturz hat am Montagabend die Axenstrasse am Urnersee zwischen Flüelen und Sisikon UR bedroht. Die Hauptstrasse wurde ab 20 Uhr in dem Bereich gesperrt, wie die Polizei und das Bundesamt für Strassen auf der Alarm-App Alertsuisse mitteilten.

Auf keinen Fall sollte man sich in das Felssturzgebiet begeben, hiess es in der Mitteilung weiter. Verkehrsteilnehmer sollten das Gebiet weiträumig über den Seelisbergtunnel der Autobahn A2 und Luzern umfahren.

Die Sperrung des Strassenstücks erfolgte nach Angaben des Kantons Uri, nachdem die Überwachungssysteme im Gebiet «Gumpisch» Geländebewegungen angezeigt hatten. In den Fangnetzen landeten demnach Steine. Die Fahrzeuge auf der Axenstrasse mussten wenden.

Verletzt wurde niemand. Die Strasse und die dortige Brücke wurden nicht beschädigt. Fachleute beurteilen die Lage, wenn sich das Wetter beruhigt hat. Weitere Felsstürze konnte der Kanton aufgrund der Wetterlage nicht ausschliessen. Die Axenstrasse ist eine wichtige Zubringerstrecke zur Autobahn A2 und damit Richtung Gotthardstrassentunnel.

Flugverkehr in Zürich unterbrochen

In Zürich gewitterte es am Montagabend ebenfalls. Für das Limmattal wurde zeitweise die Gefahrenstufe 4 ausgesprochen.

Video: watson

Dübendorf: Video: watson

Schlieren: Video: watson

Wipkingen:

Flugzeuge dürfen nicht in Zürich landen

Für Flugzeuge war es dadurch zwischenzeitlich nicht möglich, in Zürich zu landen. Daher wichen mehrere nach Stuttgart aus, wie Flightradar24 zeigte.

Es durfte sich kein Mensch auf dem Rollfeld aufhalten, wie der Flughafen Zürich «20 Minuten» mitteilte. Daher musste die Abfertigung der Flugzeuge eingestellt werden.

Über 70'000 Blitze registriert

Der Bund hat während der heftigen Gewitter vom Montagabend über 70'000 Blitze am Schweizer Himmel registriert. Ein besonders spektakulärer Blitz stieg vom Sendeturm auf dem Uetliberg ZH auf, wie Meteoschweiz am frühen Dienstagmorgen auf der Plattform X mitteilte.

So sah der spektakuläre Blitz über Zürich aus. Bild: Meteoschweiz

Erdrutsche und Überschwemmungen im Aargau

Neben Zürich, dem Kanton Uri und dem Berner Oberland kämpfte auch der Kanton Aargau mit den Folgen des heftigen Gewitters. Wie der Touring Club Schweiz mitteilte, wurde die Strasse zwischen Brugg und Hausen von einem Erdrutsch verschüttet. Wegen einer Überschwemmung war die Strasse zwischen Veltheim und Wildegg gesperrt, wie es weiter hiess. Wann die beiden Hauptstrassen wieder durchgehend befahrbar sind, war am späten Dienstagabend nicht klar.

Während der heftigen Gewitter fielen auf der Alpennordseite lokal mehr als 50 Millimeter Regen in einer Stunde, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie kurz vor Mitternacht mitteilte. Nebst den tausenden Blitzen hat es über Interlaken, Schwyz und Glarus Sturmböen mit Geschwindigkeiten von über 90 Kilometern pro Stunde gegeben.

(hkl/con, mit Material der sda)