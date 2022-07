Mitte nächster Woche steigen die Temperaturen wieder an. Die nächste Hitzephase kündigt sich an. Bild: keystone

Die nächste Hitzewelle rollt an – und sie könnte länger bleiben

Die letzten Tage waren zwar warm, aber nicht so heiss wie Mitte Juni. Doch das wird sich in den kommenden Tagen ändern. Denn auf die Schweiz rollt die nächste Hitzewelle zu. Sie kommt aus Südwesteuropa. In Spanien und Portugal herrschten schon ab heute teilweise 40 Grad und mehr.

Ab Mittwoch steigen dann auch die Temperaturen in der Schweiz. Gemäss SRF Meteo könnte das der Start in eine längere Hitzephase werden. Einige Modelle sagen voraus, dass es bis zum 22. Juli beidseits der Alpen über 35 Grad heiss werden könnte.

Der Schweiz steht die nächste Hitzephase bevor. bild: srf.ch/screenshot

Während der ersten Hitzetagen bleibt die Luft trocken und die Nächte noch relativ kühl. Je länger die Hitzephase aber andauert, desto wärmer werden auch die Nächte. (ohe)