Die «Weltwoche» verkauft Schweizer MAGA-Käppli für 65 Franken

«Der Stoff stammt aus Italien, dem Land mit den besten Textilien in Europa, der Aufdruck und die Veredelung erfolgt in der Schweiz. Die Verkaufszahlen sind erfreulich.»

Auf Instagram wird vor allem der hohe Preis der Kappe kritisiert. So schreibt etwa ein User: «Beim Preis ist auch sichergestellt, dass nur Superreiche in den Besitz einer solchen Kappe gelangen». Ein anderer User würde gerne eine Kappe kaufen, stellt aber klar: «65 Franken kosten nicht mal New Era Caps mit aufwändigen Stickereien.»

64-Jähriger nach Badeunfall in Aare bei Olten in Spital gestorben

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall in der Aare bei Olten SO im Spital gestorben, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der 64-Jährige war am Dienstag in kritischem Zustand aus dem Fluss geborgen worden.