Leichter Bodenfrost am Morgen – in der Schweiz wurde es auch an Ostern kalt

Die Schweiz hat eine frostige Nacht hinter sich. An mehreren Orten in der Schweiz fiel das Thermometer im Flachland bei klarem Himmel unter Null Grad, wie MeteoNews am frühen Montagmorgen bekanntgab.

In Muldenlagen wie zum Beispiel in Welschenrohr SO gab es sogar leichten Luftfrost, wobei die Temperatur zwei Meter über den Boden gemessen wird. Bei den aktuellen Messwerten war es in Welschenrohr mit -3.6 Grad am kältesten gefolgt von Ebnat-Kappel SG mit -2.0 Grad.

In Courtelary BE fiel das Thermometer auf -1.9 Grad, während in Schüpfheim LU -1.7 Grad und in Giswil OW -1.6 Grad kalt war. Nach dem verbreiteten Bodenfrost, der den Pflanzen wohl nur wenig geschadet hat, soll es im Tagesverlauf 16 bis 18 Grad werden. Die Bise dürfte sich am Ostermontag deutlich abschwächen. (sda)