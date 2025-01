Die neue Globus-Filiale am Zürcher Bellevue macht wieder früher dicht. symbolBild: KEYSTONE

Kaum eröffnet, verkürzt der Zürcher Globus-Gastrotempel die Öffnungszeiten

Erst vor wenigen Wochen eröffnete Globus seine Gastro-Filiale am Zürcher Bellevue wieder. Bis spät in die Nacht werde dort Betrieb herrschen, versprach das Warenhaus. Damit ist bereits wieder Schluss. Trotzdem spricht Globus von einem Erfolg.

Stefan Ehrbar / ch media

Mehr «Schweiz»

Zwei Jahre lang war die Globus-Filiale am Zürcher Bellevue geschlossen. Als sie Mitte November nach einem Umbau wieder eröffnet wurde, sparte das Luxuswarenhaus nicht mit Selbstlob. Es komme «wieder Leben ans Bellevue zurück», behauptete Chef Franco Savastano vor den Medien. Neben dem Delikatessen-Lebensmittelladen im Untergeschoss bildet eine Art Markthalle mit verschiedenen Gastronomieangeboten externer Partner den Kern des Angebots. Dieses werde von 7 Uhr morgens bis spätabends geöffnet sein, versprach Globus. Am Wochenende sei erst um 2 Uhr Schluss, denn heutzutage wollten sich viele Gäste spät verpflegen.

Dieser Plan hielt allerdings der Realität nicht lange stand. Seit kurzem öffnen die Gastronomiebetriebe erst um 8 Uhr wieder, und an allen sieben Wochentagen ist um 23 Uhr Schluss. Der Mitternachtssnack in der Globus-Gastronomie ist damit bereits wieder Geschichte. Unverändert sind die Öffnungszeiten des Lebensmittelladens, der von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr die Kundschaft empfängt.

Von einer Fehlplanung will Globus nichts wissen. Während der Weihnachtszeit sei das Gastro-Angebot «anlässlich der saisonalen Nachfrage und der Neueröffnung» jeweils in den Wochenendnächten bis 2 Uhr früh geöffnet gewesen, sagt Sprecherin Annika Kumar. Im Januar beobachte man nun «saisonal bedingt ein etwas zurückhaltenderes Konsumverhalten», weshalb die Öffnungszeiten reduziert worden seien. Man könne diese bei Bedarf aber wieder verlängern.

Käsekuchen für 14 Franken

Insgesamt sei die Wiedereröffnung «ein grosser Erfolg», sagt Kumar. Von den Kundinnen und Kunden erhalte Globus «sehr positive Rückmeldungen», die Frequenzen seien «ausserordentlich hoch». Teilweise habe Globus nach der Wiedereröffnung gar mit Engpässen zu kämpfen gehabt. Allerdings machte die im Volksmund «Goldküsten-Kantine» genannte Filiale auch negative Schlagzeilen – etwa weil für einen «Mini-Cheesecake» 14 Franken fällig wurden, wie das Portal «Inside Paradeplatz» berichtete.

Der Mini-Cheesecake kostet 14 Franken (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Laut Globus besuchten an den stärksten Tagen bis zu 7000 Menschen die neue Filiale. Das ist ein hoher Wert. Zum Vergleich: Der Fast-Food-Riese McDonald's, der auf hohe Besucherzahlen angewiesen ist, rechnet in einer neuen Filiale in der Nähe des Bahnhofs Zürich-Enge mit 5000 bis 7000 Bestellungen pro Woche, wie CH Media weiss. Allerdings dürften die Mietkosten im Gebäude am Zürcher Bellevue, das dem Konzern PSP gehört, deutlich höher sein. Zudem bedeuten die vielen Gastronomieangebote unterschiedlichster Partner auch einen hohen Personalbedarf.

Die Gegend um das Zürcher Bellevue ist mit etwa 250'000 Passanten pro Tag stark frequentiert. Artikel aus dem Sortiment des Warenhauses von Globus werden an dieser Stelle seit der Neueröffnung allerdings nicht mehr verkauft. Stattdessen soll der Fokus ganz auf Lebensmitteln und Getränken liegen. Auf der oberen Etage ist neu ein Fitnesscenter der Migros-Tochter Activ Fitness eingemietet. Ein kleiner Trost für Nachtschwärmer: Eine Pizzeria in der unmittelbaren Nachbarschaft ist in den Wochenendnächten weiterhin bis 2 Uhr geöffnet.

Häuser gehören immer noch Signa

Globus betreibt in Zürich neben dem Standort am Bellevue sein grösstes Warenhaus in der Nähe der Bahnhofstrasse. Ende dieses Jahres soll auch das Warenhaus in Basel nach einem Umbau wieder eröffnet werden. Zur Warenhauskette, die im oberen Preissegment zu Hause ist, gehören darüber hinaus Warenhäuser in Bern, Luzern, St.Gallen, im Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen ZH sowie in Genf und Lausanne.

Seit Herbst 2024 gehört Globus vollständig der in Thailand ansässigen Central Group. Diese hatte bereits zuvor 50 Prozent besessen. Die andere Hälfte hatte der Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko gehört, die im Jahr 2023 Insolvenz anmelden musste. An der Besitzstruktur der Immobilien, in denen sich die Globus-Warenhäuser befinden, hat sich nichts geändert: Teilweise mietet sich Globus bei externen Vermietern ein, teilweise gehören die Häuser einer Tochter der Signa-Gruppe und sind Bestandteil des Insolvenzverfahrens.