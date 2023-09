Zum Herbstanfang gab es Schnee in den höheren Lagen

In den höheren Lagen der Schweizer Alpen ist in der Nacht auf Samstag Schnee gefallen. Im Valsertal im Kanton Graubünden sank die Schneefallgrenze bis auf 1200 Meter über Meer. Für den Herbstanfang am Samstag kündigten die Wetterdienste in Graubünden und der Ostschweiz Schneefall bis auf 1700 Meter über Meer an.

Mit einem Bild des dick eingeschneiten, höchstgelegenen Dorfs der Schweiz Juf GR, meldete sich «WetterOnline.ch» am Samstagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst X. Auch Bivio in der Gemeinde Surses GR am Julierpass zeigte sich demnach winterlich weiss.

Am Ofenpass zwischen Zernez GR und Müstair GR meldete der Touring Club Schweiz (TCS) derweil eine schneebedeckte Fahrbahn. Rund 80 mm Niederschlag vermeldete SRF Meteo auf «X» in Vals GR während den letzten 24 Stunden. Bis am Freitag fielen gemäss Informationen des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) vom Centovalli bis ins mittlere Maggiatal über 200 mm Regen, lokal sogar 300 mm. Weiter nordostwärts bis ins St. Galler Rheintal wurden des Weiteren rund 50 bis 100 mm gemessen. (sda)