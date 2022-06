Alarmstufe Rot: Heftige Gewitter mit Hagel ziehen über den Kanton Jura und Basel hinweg

Ein Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen zieht laut SRF Meteo derzeit über die Kantone Jura und Basel hinweg. Meteocentrale hat eine Unwetterwarnung der Alarmstufe Rot herausgegeben.

Es bestehe grosse Unwettergefahr, teilte Meteocentrale am frühen Montagmorgen mit. Die Front komme aus Südwest und bewege sich mit eine Geschwindigkeit von 79 Kilometern pro Stunde in nordöstlicher Richtung. Der Schwerpunkt befinde sich in Alle in der Region Ajoie.

Dort sind laut SRF Meteo Hagelkörner mit einem Durchmesser von 3 bis 5 Zentimeter gemeldet worden. Nun nähere sich das Unwetter Basel. (sda)