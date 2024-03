In mehreren Regionen der Schweiz kam es in der Nacht auf Sonntag zu starken Windböen. Bild: keystone

Massive Orkanböen: Die Schweiz hat eine stürmische Nacht hinter sich

Der Föhn hat in den Alpen für eine stürmische Nacht gesorgt: Auf dem Gütsch UR mass das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) Windspitzen von 189 km/h, auf dem Jungfraujoch BE waren es noch 157 km/h.

Auch in den Niederungen blies der Wind um die Ohren, wie Meteoschweiz in der Nacht auf Sonntag über X, vormals Twitter, mitteilte. So wurden in Altenrhein SG Windspitzen von 114 km/h gemessen. In Meiringen BE waren es noch 99 km/h sowie 98 km/h in Vaduz FL und 95 km/h in Gersau SZ. (sda)