Hilti führt das Ranking als Bester Arbeitsplatz in ihrer Grössenkategorie im zweiten Jahr in Folge an. Bild: KEYSTONE

Die besten Arbeitgeber der Schweiz 2025 – laut Mitarbeitenden

Die Agentur Great Place to Work hat in einer umfassenden Mitarbeiterbefragung ermittelt, welche die besten Arbeitgeber der Schweiz sind. Hilti und Hilton konnten ihre Grössenkategorie zum zweiten Mal in Folge gewinnen.

Insgesamt 75 Unternehmen in der Schweiz wurden von der Agentur Great Place To Work als sogenannte «Best Workplaces™» ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitgeber-Rankings basiert die Bewertung dabei direkt auf dem Feedback der Mitarbeitenden – sie wurden umfassend zu ihrer Zufriedenheit im Unternehmen befragt.

Die teilnehmenden Firmen wurden dabei in fünf Grössenkategorien eingeteilt: «Gross», «Mittel», «Klein», «Sehr Klein» und «Mikro». Für jede Kategorie wurde eine eigene Rangliste erstellt. Einige Unternehmen konnten ihre Spitzenplätze vom Vorjahr dabei verteidigen: So führen etwa Hilti und der Schweizer Ableger der Hotelkette Hilton ihre jeweilige Kategorie bereits im zweiten Jahr in Folge an. Das sind alle 75 ausgezeichneten Unternehmen:

Unternehmens-Bewertung nicht komplett

Insgesamt nahmen 41'183 Mitarbeitende aus 280 Organisationen in der Schweiz und Liechtenstein an der Befragung zur Mitarbeitendenzufriedenheit teil. Grundlage der Evaluierung war ein standardisierter Fragebogen mit 60 Aussagen, den im Schnitt 83 Prozent der Mitarbeitenden ausfüllten.

Allerdings handelt es sich nicht um eine flächendeckende Untersuchung aller Unternehmen der Schweiz: Die Teilnahme am Bewertungsprozess erfolgt freiwillig und ist kostenpflichtig – nur Unternehmen, die sich aktiv bei Great Place To Work anmelden, werden berücksichtigt.

Sicherheit und Zugehörigkeit besonders wichtig

Auch Unternehmen mit tieferen Löhnen finden sich unter den diesjährigen Preisträgern – ein Hinweis darauf, dass nicht allein das Gehalt über die Zufriedenheit im Job entscheidet. Vielmehr seien heute emotionale Sicherheit, Fairness und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zentrale Faktoren für langfristige Bindung und Zufriedenheit im Job, sagt Michael Hermann, Consultant bei Great Place To Work.

In den Punkten Stolz, Produktivität, Mund-zu-Mund-Propaganda und Loyalität erzielen die «Best Workplaces» um 25 Prozent bessere Werte als durchschnittliche Schweizer Unternehmen. Bild: Great Place To Work

Der Stolz auf die Mission des Unternehmens bleibe wichtig, doch genauso gefragt sei eine Führung, die Vertrauen schafft, den Dialog fördert und persönliches Wachstum ermöglicht, betont Herrmann. (ear)