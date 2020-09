Schweiz

Wetter

Wetter: Der Sommer bleibt noch ein bisschen länger



Bild: keystone

Verstau' die Badehose noch nicht – der Sommer bleibt noch ein bisschen länger

Obwohl wir uns seit dem 1. September meteorologisch schon im Herbst befinden, sind die Temperaturen keinesfalls herbstlich. Es bleibt diese Woche warm und gegen Ende der Woche wird es sogar noch wärmer.

Während wir heute Dienstag bereits sommerliche 23 Grad im Mittelland messen, steigen die Temperaturen im Wallis bis auf 26 Grad. Auch im Tessin bleibt es warm und das Thermometer sinkt auch in der Nacht nicht unter 16 Grad. Morgen wird es dann noch wärmer – in Basel bis zu 27, im Wallis 28 Grad.

Nach einer kleinen Abkühlung durch einzelne Regenfällen am Mittwoch wird es gegen das Wochenende wieder sommerlich warm. Die Temperaturen reichen am Samstag und Sonntag von warmen 25 Grad in der Nord-Ostschweiz bis zu 29 Grad in der Westschweiz und 27 Grad im Tessin. (cki)

Das Wetter vom 8. bis 13. September 2020

