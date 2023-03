Erste Orkanböen wehen durch die Schweiz

Der Wetterdienst des Schweizer Radio und Fernsehen SRF hat am Freitag für weite Teile der Schweiz eine mittlere Unwetterwarnung wegen starker Winde herausgegeben. Bereits am Vormittag wurden an exponierten Lagen erste Orkanböen registriert.

Elon Musk will seine eigene Stadt bauen – was soll da schon schiefgehen

Can I get my Nickel back? – 500-Millionen-Dollar-Betrug in der Rohstoffszene

Das Handelshaus Trafigura aus Genf ist einer der grössten Metallhändler der Welt. Trotzdem ist der Riese offenbar einem Betrug zum Opfer gefallen. Der Schaden: 557 Millionen US-Dollar.