Jetzt wird es heiss – die 30-Grad-Marke ist geknackt

In Biasca TI ist am Donnerstagnachmittag erstmals in diesem Jahr ein Hitzetag in der Schweiz gemessen worden. Um 16.30 Uhr überschritt das Thermometer die Marke von 30 Grad um 0.6 Grad.

Das teilte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Auf der Alpennordseite und im Wallis erreichten die Temperaturen Werte von 26 bis 27 Grad.

Vor einem Jahr waren die Temperaturen zu diesem Zeitpunkt deutlich höher gewesen: Wie MeteoSchweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, war es am 15. Juni 2022 in grossen Teilen auf der Alpennordseite bereits über 30 Grad warm, in Sitten im Wallis sogar 34.3 Grad.

Vor einem Jahr war der erste Hitzetag in der Schweiz auch genau einen Monat früher eingetreten: Bereits am 15. Mai 2022 wurden in Visp VS 30.0 Grad gemessen.

(yam/sda)