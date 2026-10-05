In den Schweizer Bergen könnte es diese Woche erstmals wieder etwas schneien. Bild: KEYSTONE

Kaltfront im Anmarsch: «Schneefallgrenze sinkt bis in mittlere Lagen»

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Aktuell zeigt sich das Wetter in der Schweiz weiterhin von seiner milden und sonnigen Seite. Am Montag und am Dienstag setzt sich diese Lage weiter fort. Es bleibt fast überall in der Schweiz trocken, die Maximaltemperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. Der goldene Herbst dauert also noch etwas an, doch Mitte der Woche kommt die Wende: «Am Mittwoch stellt sich im Vorfeld einer Kaltfront eine Südföhnlage ein», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

So erstreckt sich ab Mittwoch eine dicke Wolkendecke über die ganze Schweiz. «Etwa gegen Abend dürfte es in Teilen des Wallis, rund ums Genferseebecken und über dem Jura dann auch erste Niederschläge geben», schreibt der Wetterdienst weiter. Auch die Maximaltemperaturen lassen etwas nach, mancherorts steigen sie trotzdem wieder auf über 20 Grad.

Das ändert sich in der Nacht auf den Donnerstag: Die Kaltfront rückt dann weiter nach Osten vor. Die Temperaturen sinken dann sukzessive und es kommt verbreitet zu kräftigen und anhaltenden Niederschlägen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schneefallgrenze.

Flocken auf bis 1200 Meter

Diese sinkt bereits am Donnerstag «langsam in einen spannenden Bereich», schreibt MeteoNews. Bis am Freitagmorgen sinkt sie bis auf 1200 bis 1300 Meter ab, gleichzeitig lassen dann aber auch die Niederschlagssummen etwas nach. Wo wie viel Regen erwartet wird, siehst du auf dieser Karte:

Besonders im Westen, aber auch auf der Alpennordseite kommt es diese Woche zu einigen Niederschlägen. Bild: MeteoNews

Der grösste Teil des Regens dürfte am Donnerstag fallen, ab Freitag beruhigt sich die Wetterlage über der Schweiz etwas. Am Wochenende dürfte sich laut der aktuellen Prognosen bereits wieder vermehrt die Sonne zeigen, die Temperaturen erreichen die 20-Grad-Marke aber nicht mehr. «Über Süddeutschland befindet sich allerdings eine Luftmassengrenze, wodurch es in der Nordschweiz wohl mehr Wolken gibt als weiter südlich», so der Wetterdienst.

Es könnte also sein, dass es vereinzelt auch am Wochenende den einen oder anderen Regenguss gibt. Die Prognosen sind diesbezüglich aber noch ziemlich unsicher. Hier die Aussichten:

Hier siehst du die Wetteraussichten bis zum Wochenende. Bild: meteonews

(leo)