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Griechenland

Starke Unwetter auf Kreta: Griechische Insel kämpft mit Überschwemmungen

Light blue Sea - Dark blue Sky Falassarna beach in Crete still sunlit, but in the back there are dark clouds approaching from the sea. Copyright: xZoonar.com/MichaelxRosebrockx 8247808
So sieht Kreta ohne Unwetter normalerweise aus.Bild: www.imago-images.de

Überschwemmungen auf Ferieninsel Kreta – Unwetter trifft Ägäis mit voller Wucht

02.10.2026, 11:3902.10.2026, 12:06

Ein Herbststurm und starke Regenfälle halten Kreta und zahlreiche Inseln der Ägäis in Atem. Ein Hirte wurde im gebirgigen Hinterland Kretas von den Wassermassen erfasst und ertrank, teilte die Feuerwehr mit. Touristen kamen bislang nicht zu Schaden, wie griechische Medien berichteten.

Nach Angaben des griechischen Wetterdienstes (EMY) soll die Unwetterlage mit heftigem Regen und Gewittern bis Sonntag anhalten.

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361 Liter Regen pro Quadratmeter

In Anogia bei Rethymno wurden nach Angaben des Wetterdienstes innerhalb von weniger als 24 Stunden 361 Liter Wasser pro Quadratmeter gemessen. An den Küsten wurden Autos ins Meer gespült, Brücken und Strassen zerstört, wie örtliche Medien berichteten. Der Boden ist vielerorts bereits gesättigt. Damit steigt die Gefahr weiterer Überschwemmungen und Erdrutsche, warnte der Zivilschutz.

Fährverkehr liegt still

Auch der Fährverkehr ist wegen starker Winde teilweise beeinträchtigt. Die meisten Fähren blieben am Freitagmorgen in den Häfen, berichtete der griechische Rundfunk ERTNews. In der Ägäis wurden Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf Kreta herrscht weiterhin erhöhte Alarmbereitschaft. Alle Schulen der Insel blieben am Freitag geschlossen. (ear mit Material sda/dpa)

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