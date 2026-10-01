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Zu wenig Wasser: Bodensee-Schiffsverkehr teils eingestellt

Der Bodensee bei Eschenz TG am 30. September.
Der Bodensee bei Eschenz TG am 30. September.bild: brk news

Zu wenig Wasser: Bodensee-Schiffsverkehr teils eingestellt

01.10.2026, 12:4801.10.2026, 12:48

Wegen des niedrigen Wasserstandes ist der Schiffsverkehr in einem Teil des Bodensees eingestellt worden. Bis auf Weiteres hätten die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) im Untersee (Radolfzell, Iznang, Mannenbach und Reichenau) den Verkehr eingestellt, teilten die Stadtwerke Konstanz mit.

«Wir haben die Schifffahrt buchstäblich bis zum letzten Zentimeter aufrechterhalten. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem die Gefahr, in der Hafeneinfahrt steckenzubleiben, zu gross geworden ist», sagte BSB-Geschäftsführer Frank Weber laut Mitteilung. Man habe die Schifffahrt zum Schutz der Fahrgäste und der Schiffe einstellen müssen. (sda/awp/dpa)

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