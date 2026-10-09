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Wetter Schweiz: Nach Kaltfront kommt die Sonne zurück

In den Bergen fiel der erste Schnee – und wir haben die Bilder

Das Wetter am Freitag gibt einen kleinen Vorgeschmack auf den Wochenstart. Doch noch viel wichtiger: In den Bergen hat es gestern geschneit!
09.10.2026, 11:4309.10.2026, 11:43

Nach der Kaltfront und dem Regen, den sie mit sich brachte, sorgt heute ein kurzer Zwischenhocheinfluss für einen trockenen und leicht bewölkten Freitag. Gegen Abend steuert die nächste Kaltfront auf die Schweiz zu und sorgt nochmals für Niederschlag.

Bis auf 1800 Meter soll die Schneefallgrenze gestern gesunken sein, was die Bergspitzen leicht weiss überzuckerte. Für Freitag und Samstag prognostiziert MeteoSchweiz die Schneefallgrenze auf um die 2200 beziehungsweise 2300 Meter. Niederschlag wird jedoch erst für Samstag vorhergesagt.

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Die Monte Rosa Hütte in Zermatt am 8.10.2026.Webcam
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Das Weisshorn Arosa Lenzerheide am 8.10.2026.Webcam
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Der Eigergletscher im Berner Oberland am 8.10.2026.Webcam
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Die Kleine Scheidegg im Berner Oberland am 8.10.2026.Webcam
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Der Säntis am 8.10.2026.WEbcam

Am Freitag zeigt sich im Flachland weitgehend die Sonne. Auch in den Alpen ziehen sich die Wolken wieder zurück. Am Nachmittag ziehe bereits die nächste Warmfront zur Schweiz, welche uns in der Nacht auf Samstag überquert, schreibt «MeteoSchweiz».

Wechselhaftes Wochenende

Der Samstag wird nochmals regnerisch. Von Nordwesten bringt eine Kaltfront einige morgendliche Schauer, bevor es gegen Nachmittag wieder trocken wird und sich die Bewölkung sehr zögerlich auflöst.

Am Sonntag schleicht von Westen her das schöne Wetter zurück ins Flachland und sorgt schliesslich für einen sonnigen Wochenstart. Lediglich ein paar Nebelfelder am Vormittag trüben die Sicht. Im Flachland soll es am Montag auf 17 Grad aufwärmen. Im Tessin beträgt die Höchsttemperatur 20 Grad – ideales Wetter für eine Herbstwanderung. Wen es in die Berge verschlägt, sollte aber vorher unbedingt die Schneelage überprüfen.

(nil)

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