Swisscom erzielt in ersten 9 Monaten 2022 tieferen Reingewinn

Swisscom: Umsatz stabil, Reingewinn bricht ein

Die Swisscom hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 einen stabilen Umsatz erzielt. Der Reingewinn sank in der Folge allerdings um 21 Prozent auf noch 1.2 Milliarden Franken, wie die Swisscom am Donnerstag mitteilte.

(sda/awp)