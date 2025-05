Wirtschafts-News

SNB-Präsident: «Wenn Negativzinsen notwendig sind, machen wir das»

Nationalbank-Direktionspräsident Martin Schlegel hat in einer Rede die Rückkehr zu Negativzinsen nicht ausgeschlossen. «Wenn die Situation so ist, dass Negativzinsen notwendig sind, dann machen wir das», sagte Schlegel am Freitag anlässlich des Swiss Media Forum in Luzern.

Aber auch die Nationalbank möge das Instrument grundsätzlich nicht, sagte er.

Die Unsicherheit sei das derzeit prägende Element an den Märkten. Dabei gebe es zwei Unsicherheiten: «Erstens: Was passiert überhaupt und zweitens wie wirkt das?» Es gebe kaum Modelle, die so hohe Zölle abbilden können, wie sie im Moment diskutiert würden, sagte Schlegel.

SNB ist kein Währungsmanipulator

Schlegel verteidigte sich erneut gegen Vorwürfe aus den USA. «Wir sind keine Währungsmanipulatoren», sagte er. Die SNB müsse ihr Mandat erfüllen und alle Massnahmen würden diesem Ziel dienen.

Die SNB führe diesbezüglich regelmässig Gespräche mit den USA und versuche, die eigene Politik zu erklären. Auf Fachebene seien die Argumente der SNB sicher angekommen, sagte Schlegel. Wie es an der politischen Spitze aussehe, wisse er indes nicht.

Bezüglich der künftigen Wirtschaftsentwicklung zeigte sich Schlegel zurückhaltend: «Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum verlangsamt, rechnen aber für die Schweiz nicht mit einer Rezession.» (hkl/sda/awp)