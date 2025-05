Spar Schweiz soll verkauft werden. Bild: sda

Wirtschafts-News

Spar Schweiz wird verkauft – über 360 Filialen betroffen

Spar Schweiz steht zum Verkauf: Die südafrikanische Spar Group will sich von ihrer Schweizer Tochter trennen, wie sie am Donnerstag in Pinetown bekannt gab. Gespräche mit potenziellen Käufern laufen. Wer die über 360 Filialen übernimmt, ist noch unklar.

(awp/sda)