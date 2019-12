Schweiz

Budget: Dafür gibt der Schweizer Staat am meisten Geld aus



Ho ho ho! Der Bundesrat schnürt das Budgetpäckli: Dafür gibt er am meisten Geld aus

Derzeit wird in Bern das Bundesbudget verhandelt. Der Bundesrat will nächstes Jahr 75 Milliarden Franken ausgeben – 3 Milliarden mehr als im 2019. Unsere Grafik zeigt dir, wohin die grössten Summen fliessen sollen.

Die Debatte über die Bundesgelder ist angelaufen. Für das kommende Jahr hat der Bundesrat Ausgaben von rund 75 Milliarden Franken vorgeschlagen. Verglichen mit dem Voranschlag von 2019 sind das drei Milliarden mehr.

Am Dienstag diskutierte bereits der Ständerat das Budget, am Mittwoch startete auch der Nationalrat die Debatte. Sie wird in den kommenden Tagen fortgesetzt und soll in der laufenden Wintersession abgeschlossen werden. 17 Rednerinnen und Redner haben sich angemeldet, zur Diskussion stehen insbesondere Ausgaben in der Bildung, dem Asylbereich und der Landwirtschaft.



Und so sieht das Päckchen aus, das der Bundesrat für das kommende Jahr schnüren will: Bild: keystone/shutterstock

Aber was steckt hinter den einzelnen Ausgaben? Und wofür will der Bund kommendes Jahr drei Milliarden (oder 4 Prozent) mehr ausgeben als 2019?

Zu tun hat der Anstieg mit der angenommenen Steuerreform und AHV-Finanzierung (kurz Staf) von vergangenem Mai. Der Bund muss mehr in die AHV einzahlen und den Kantonen mehr Bundessteuern abgeben. Aber schauen wir etwas genauer hin:

Bundesbudget 2020 (in Millionen) Bild: watson

Wieviel gab der Bund in den vergangenen Jahren aus? Das erfährst du in der folgenden Grafik:

In diesen Aufgabenbereichen haben sich die Ausgaben in den vergangenen zehn Jahren besonders verändert:

