Keine Erholung in Sicht: Kakao-Preis steigt weiter

Schokolade wird teurer: Rohstoffpreise treiben die Kosten in die Höhe

Ebenfalls teurer geworden ist die Schoggi von Lindt. Der Schokoladenhersteller hat seine Preise im vergangenen Jahr weltweit um 6,3 Prozent angehoben. Und das ist erst der Anfang: «Die Preise werden in diesem Jahr nochmals im zweistelligen Bereich steigen», kündigte das Unternehmen an. (cst)

Der Preis für eine Tonne Kakao ist derzeit drei- bis viermal höher als im Durchschnitt – und liegt bei über 8000 Dollar. Läderach habe seine Preise in der Schweiz für abgepackte Produkte deshalb um zwei bis drei Prozent erhöht. Die Preise für Frischschoggi seien hingegen nicht angehoben worden.

Auch der Schweizer Chocolatier Läderach hat an der Preisschraube gedreht. «Die Kakaopreise sind für die ganze Schokoladenbranche eine grosse Herausforderung», sagt CEO Johannes Läderach gegenüber dem Blick .

Die Schokoladenpreise schiessen vor allem aufgrund schlechter Kakaoernten infolge von Dürren in den wichtigsten Anbauländern Westafrikas in die Höhe.

François-Louis Cailler (1796-1852): Er erlernte in Turin das Handwerk des Chocolatiers. Nach seiner Rückkehr nach Vevey eröffnete er in Corsier-sur-Vevey die erste Schokoladenfabrik der Schweiz. Er war es, der die heute noch gängige Tafelform etablierte.

