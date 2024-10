Roberto Martullo werde Künzli als neuer Inhaber «zunächst persönlich operativ führen», gab Künzli am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. Bild: KEYSTONE

Roberto Martullo kauft Schuhhersteller Künzli

Der aufgrund einer fehlenden Nachfolgelösung von der Schliessung bedrohte Schuhhersteller Künzli hat einen neuen Besitzer gefunden. Der Unternehmer und Ehemann von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, Roberto Martullo, kauft das Unternehmen.

Roberto Martullo werde Künzli als neuer Inhaber «zunächst persönlich operativ führen», gab Künzli am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. Der Know-how-Transfer sei garantiert, indem die bisherige Besitzerin Barbara Artmann den Übergang bis Mitte 2025 oder «solange wie gewünscht» begleite.

Damit sei sichergestellt, dass Produktion und Bestellabwicklung fortgeführt werden. Den Mitarbeitenden am Hauptsitz in Windisch sei bereits angeboten worden, die Kündigungen einvernehmlich aufzuheben. Die eigene Fabrik in Albanien setze die Produktion zudem «ohne Unterbruch» fort. (sda/awp)