Wirtschafts-News

Deutsche Bank streicht rund 2000 Jobs

Bild: keystone

Die Deutsche Bank will im laufenden Jahr rund 2000 Stellen streichen und die Zahl ihrer Filialen weiter reduzieren. Vorstandschef Christian Sewing sprach auf einer von Morgan Stanley organisierten Konferenz von einer «signifikanten Anzahl» von Filialen. Die Kosten für den Stellenabbau seien bereits bereitgestellt, sagte der Manager weiter.

Die Deutsche Bank hat in den vergangenen Jahren immer wieder Filialen geschlossen, um die Kosten zu drücken, und einen weiteren Abbau angekündigt.

Ein Konzernsprecher sagte, bei den Filialschliessungen handle es sich um bereits bekannte Massnahmen. Im Zuge dessen und bei Einsparungen im Backoffice würden die genannten Stellen entfallen. Es gebe kein neues Sparprogramm.

Die Deutsche Bank hatte im September bekanntgegeben, dass sie Privatkunden stärker per Video und Telefon beraten will und zugleich eine «mittlere zweistellige Zahl» an kleineren Filialen schliessen will. Im Zuge dessen hatte der Konzern Verhandlungen mit dem Betriebsrat angekündigt. Die Deutsche Bank beschäftigt rund 90'000 Menschen weltweit. (sda/awp/dpa)