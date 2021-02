Schweiz

«Progresuisse»: Neue Lobby-Organisation weibelt für EU-Rahmenvertrag



Neue Lobby-Organisation weibelt für EU-Vertrag – mit Doris Leuthard als Aushängeschild

In den vergangenen Wochen gewannen die Gegner eines EU-Rahmenabkommens die Oberhand. Jetzt zeigen CH-Media-Informationen: Am Sonntag tritt ein neues Komitee an die Öffentlichkeit, das sich für eine Annäherung an die EU einsetzt. Mit prominenter Besetzung aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Patrik Müller, Dario Pollice / ch media

Das institutionelle Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union kommt nicht vom Fleck. Schlagkräftige neue Organisationen wie Autonomiesuisse und Kompass Europa – beide von der SVP unabhängig – haben jüngst die Hoheit über die Europadebatte gewonnen. Sie lehnen das Rahmenabkommen dezidiert ab, weil es die Souveränität der Schweiz gefährde.

Nun will eine neu gegründete Lobbying-Organisation der festgefahrenen Debatte neuen Schub verleihen. Sie nennt sich Progresuisse und will laut eigenen Angaben als «konstruktiver Akteur» einen Beitrag zum Rahmenabkommen leisten. «Ein Abkommen mit unserem mit Abstand wichtigsten Partner ist in unserem ureigenen Interesse», schreiben die Initiantinnen und Initianten. Ihr Gründungspapier liegt der Redaktion CH Media vor. Offenbar ist geplant, dass das Komitee am Sonntag an die Öffentlichkeit tritt.

Die Rektoren von vier Universitäten gehören zu den Gründungsmitgliedern

Das Gründungskomitee zählt über 50 Mitglieder aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Das wohl prominenteste Mitglied ist die ehemalige CVP-Bundesrätin Doris Leuthard, die schon zu Amtszeiten als Promotorin eines Rahmenabkommens in Erscheinung trat. Weitere ehemalige Schwergewichte sind der Ex-FDP-Präsident und Ex-Ständerat Philipp Müller und der ehemalige Chef des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse, Heinz Karrer.

Daneben ist eine Reihe amtierender Mitglieder von National- und Ständerat engagiert, vor allem aus der FDP und aus der SP, aber kein Schwergewicht im Sinne von Parteipräsident oder Fraktionschefin. Gänzlich fehlen SVP-Mitglieder. Die komplette Mitgliederliste ist unten aufgeführt.

Auffällig ist die fast komplette Vertretung der Schweizer Universitäten in dem Komitee. Die Rektoren der Universitäten Zürich, St.Gallen, Bern und Lugano engagieren sich bei Progresuisse.

Die PR-Agentur Furrerhugi zieht die Fäden

Ein näherer Blick auf die Namen sowohl der Politik-, Wissenschafts- wie Wirtschaftsvertreter zeigt: Es ist das Netzwerk der einflussreichen Berner PR-Agentur Furrerhugi, das hier die Fäden zieht. Lorenz Furrer selber, aber auch Ex-Postchef Ulrich Gygi und FDP-Politikerin Claudine Esseiva sind an vorderster Front dabei. Sie sind Partner der Agentur.

Die Organisation wolle sich insbesondere dafür einsetzen, dass die junge Generation hierzulande erfolgreich ihre Zukunft gestalten könne, heisst es im Gründungspapier. «Für die Wissenschaft und die Forschung sind funktionierende und dynamische Beziehungen mit der EU zentral.» Dafür spannt Progresuisse mit Reatch zusammen, einer wissenschaftlichen Ideenschmiede und Wissenschafts-Think-Tank jungen Wissenschafts-Think-Tank.

Und hier die Liste der Gründungsmitglieder:

Wirtschaft

Doris Leuthard, Vizepräsidentin Coop, Altbundesrätin CVP/Die Mitte

Felix Ehrat, Verwaltungsrat in diversen Unternehmen, Rechtsanwalt, Unternehmer

Simon Michel, CEO Ypsomed Holding

Kaspar Wenger, VRP Holcim Schweiz

Ives Mirabaud, Präsident Vereinigung Schweizerischer Privatbanken

Esther-Mirjam de Boer, CEO & Mitinhaberin GetDiversity

Peter Forstmoser, Emeritierter Professor UZH für Handels- und Wirtschaftsrecht

Martin Naville, CEO Swiss-American Chamber of Commerce

Jean-Daniel Gerber, Consartes GmbH

Sunnie Groenefeld, Managing Partner Inspire 925

Peter Stämpli, Unternehmer

Philippe Mosimann, VRP Bucher Industries

Karin Lenzlinger, Unternehmerin und Verwaltungsrätin

Markus Neuhaus, Vizepräsident des Verwaltungsrates von Barry Callebaut AG

Peter Nobel, Nobel & Hug Rechtsanwälte

Heinz Karrer, Unternehmer

Rico Baldegger, HEG Fribourg

Roy Nussbaum, Vorsitzender Nussbaum AG

Frank Bodin, Werber/Unternehmer

Stephanie Züllig, Unternehmerin und Verwaltungsrätin

Ulrich Gygi, Ex-Postchef und Ex-SBB-Präsident

Lorenz Furrer, Managing Partner Furrerhugi

Claudine Esseiva, Partnerin Furrerhugi und Co-Präsidentin BPW

Politik

Doris Fiala, Nationalrätin FDP

Christa Markwalder, Nationalrätin FDP

Regine Sauter, Nationalrätin FDP

Isabelle Chevalley, Nationalrätin GLP

Lorenz Hess, Nationalrat BDP

Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin CVP

Tiana Moser, Nationalrätin GLP

Damian Müller, Ständerat FDP

Susanne Vincenz-Stauffacher, Nationalrätin FDP

Fabian Molina, Nationalrat SP

Eric Nussbaumer, Nationalrat SP

Yvonne Feri, Nationalrätin SP

Philipp Müller, Unternehmer und Alt-Ständerat FDP

François Loeb François, Schriftsteller und alt Nationalrat FDP

Wissenschaft

Uwe Jocham, Direktionspräsident Insel Gruppe

Prof. Peter Gomez, Universität St. Gallen

Prof. Astrid Epiney, Professorin für Europa- und Völkerrecht, Rektorin Universität Freiburg

Prof. Christian Leumann, Rektor der Universität Bern

Prof. Michael Schaepman, Rektor Universität Zürich

Prof. Bernhard Ehrenzeller, Rektor Universität St. Gallen

Prof. Boas Erez, Rektor Universität Lugano

Prof. Christa Tobler, Europainstitut Universität Basel

Prof. Francesco Maiani, Uni Lausanne

Prof. Thomas Cottier, Emeritierter Professor für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht Universität Zürich

Claude Longchamps, Politikwissenschaftler, Autor

