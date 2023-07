Expat-Ranking 2023: Die Schweiz liegt nur noch auf Platz 23

An der Expats Insider Studie nahmen über 12'000 Expats teil, die in 53 Ländern leben. Damit ein Land in das Gesamtranking aufgenommen wird, ist eine Stichprobengrösse von mindestens 50 Teilnehmern erforderlich. (aeg/sda/awp)

Am schlechtesten schnitten in der Bewertung hingegen Kuwait, Norwegen und die Türkei ab. Dort fällt den Einwanderern die Eingewöhnung schwer, wie aus dem Ranking hervorgeht.

Zum Vergleich: Weltweit gab ein Drittel der Expats an, nur schwer einheimische Freunde zu finden, und nur 15 Prozent der Befragten fühlen sich in ihrer Wahlheimat nicht willkommen.

Wie in den Vorjahren schneidet die Schweiz hingegen bei der Kategorie Eingewöhnung im Ausland sehr schlecht ab und belegt Platz 47. Jeder fünfte befragte Expat hält die Schweizer Bevölkerung im Allgemeinen für unfreundlich, mehr als die Hälfte findet es schwierig, Freundschaften mit Einheimischen zu schliessen und fast jeder Vierte fühlt sich in der Schweiz nicht willkommen.

Expats - also Menschen, die im Ausland leben und arbeiten - schätzen hierzulande vor allem die hohe Lebensqualität und sind trotz hoher Kosten mit ihrer finanziellen Situation zufrieden. Bei der Überkategorie «Lebensqualität» erreicht die Schweiz den 8. Rang. Damit ist sie zum zehnten Mal in Folge unter den Top-Ten zu finden. Vor allem in den Unterkategorien Sicherheit sowie Umwelt & Klima schneidet sie gut ab: Fast alle befragten Einwanderer schätzen die Natur und Umwelt der Schweiz, die Luftqualität und die städtische Umgebung. Zudem glauben sie, dass die Politik den Umweltschutz ernst nimmt.

