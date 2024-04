Des Schweizers liebstes Hobby? Wissen wir nicht, aber zumindest geben wir ziemlich viel für Laufschuhe aus. Bild: shutterstock

Wirtschafts-News

Schweizer geben weniger für Sportartikel aus – es ist trotzdem noch viel

Die Schweizerinnen und Schweizer haben im letzten Jahr 2,17 Milliarden Franken für Sportartikel ausgegeben. Das waren laut der Fachstelle Sportartikel Schweiz Swisspo 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Onlinehandel wuchs um ein Prozent und erzielte einen Anteil von 28 Prozent am Umsatz, wie Swisspo am Montag mitteilte. Im Jahr 2019 – vor der Corona-Pandemie – lag der Anteil des Onlinehandels am Umsatz mit 16 Prozent noch deutlich tiefer.

Die Bereiche «Running» (plus 0,3 Prozent) und «Freizeitsport» (plus ein Prozent) legten laut Mitteilung 2023 im Vergleich zum Vorjahr am meisten zu. Am meisten eingebüsst hat der Bereich «Outdoor/Camping». Der Umsatz ging dort um 0,8 Prozent oder 4,1 Millionen Franken zurück. Laut Swisspo lag das am Boom während der Pandemie – viele sind nun mit dem benötigten Material für einige Jahre eingedeckt.

Für das laufende Jahr erwartet Swisspo ein vergleichbaren Umsatz wie 2023, wie es in der Mitteilung hiess. (sda)